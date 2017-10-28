"Будівельник" обіграв "Черкські Мавпи" в матчі баскетбольної Суперліги

В столичному СК Меридіан завершився черговий матч регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги, в якому "Будівельник" здолав "Черкаські Мавпи", повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 88:71.

Господарі майданчку зіткнулися з великим супротивом суперника в першій половині гри, але виграли обидві 10-хвилинки - 19:17 й 24:20.

У третій чверті кияни довели свою перевагу до 10 очок - 23:19 й 66:56 в загальному рахунку. А на заключну чверть суперника вже не вистачило На 15 очок "Мавп" кияни відповіли своїми 22-ма.

Читайте також"Будівельник", "Дніпро" та БІПА виграли матчі чергового туру баскетбольної СуперлігиКращим бомбардиром в цьому матчі став гравець "Будівельника" Руслан Отверченко, на рахунку якого 27 очок.

Таким чином, в турнірній таблиці у "Будівельника" і "Дніпра" по 5 перемог при 1 поразці й вони є лідерами регулярного чемпіонату. У "Мавп" співвідношення 2/4 й 6-е місце з 8 команд-учасниць турніру.

Наступні ігри відбудуться в п`ятницю, 3 листопада.