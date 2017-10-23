"Міннесота" на останній секунді обіграла "Оклахому" в поєдинку НБА

У Національній баскетбольній лізі напередодні відбулися чергові матчі, повідомляє офіційний сайт турніру.

Найбільш драматичною вийшла кінцівка у грі "Оклахоми" і "Міннесоти". За 4,7 секунди до фінальної сирени Кармело Ентоні реалізував триочковий і вивів вперед «Оклахому» — 113:112. Однак в атаці у відповідь Ендрю Віггінс реалізував дальній кидок одночасно з сиреною і приніс перемогу гостям - 115:113.

Бруклін – Атланта 116:104 (19:25, 37:28, 35:24, 25:27)

Бруклін: Керролл (17), Расселл (16 + 7 підбирань + 10 передач), ЛеВерт (16), Холліс-Джефферсон (9 + 7 підбирань), Мозгов (6) – старт; Кребб (20), Букер (14), Харріс (6), Динуідді (5), Аллен (4 + 4 блок-шота), Ейсі (3).

Атланта: Шредер (17 + 8 передач), Бейзмор (16 + 5 втрат), Прінс (9), Ільясова (9 + 7 підбирань), Дедмон (7 + 7 підборів) – старт; Белінеллі (19), Коллінз (14 + 13 підбирань), Мускала (8), Ділейні (5), Тейлор (0), Меджетт (0), Дорсі (0), Беббіт (0).

Оклахома-Сіті – Міннесота 113:115 (23:28, 31:33, 21:27, 38:27)

Оклахома-Сіті: Уестбрук (31 + 10 передач), Ентоні (23), Адамс (17 + 13 підбирань), Джордж (14 + 6 підбирань + 8 передач + 4 перехоплення), Роберсон (0) – старт; Грант (12), Фелтон (12), Абрінес (4), Хьюстіс (0), Паттерсон (0).

Міннесота: Віггінс (27 + 7 підбирань), Ентоні Таунс (27 + 12 підбирань), Тіг (19 + 6 підбирань + 9 передач), Батлер (15 + 6 підбирань + 6 передач), Гібсон (11 + 10 підбирань) – старт; Дженг (7), Бьєліца (3), Кроуфорд (3), Мухаммад (2), Джонс (1).

Лейкерс – Новий Орлеан 112:119 (22:34, 33:34, 28:26, 29:25)

Лейкерс: Кондуелл-Поул (20), Болл (8 + 8 підбирань + 13 передач + 5 втрат), Інгрем (7), Лопес (7 + 6 підбирань), Ненсі-мол (6) – старт; Коарксон (24), Кузьма (20 + 6 підбирань), Рендл (11), Харт (5), Богут (2), Брюер (2), Енніс (0).

Новий Орлеан: Девіс (27 + 17 підбирань), Казінс (22 + 11 підбирань + 8 передач + 6 втрат), Мур (19), Холідей (14 + 6 передач), Каннінгем (6) – старт; Кларк (14), Міллер (6), Аллен (6), Нельсон (5).