Форвард збірної України з баскетболу опинився в фарм-клубі "Клівленда"

Форвард збірної України з баскетболу Максим Пустозвонов став гравцем команди американської G-Ліги "Кантон Чардж", яка є фарм-клубом "Клівленд Кавальєрс", повідомляє Isport.

Пустозвонов був обраний командою "Мемфіс Хасл" в першому раунді драфту НБА під 17 номером, але відразу ж обміняв його в "Кантон Чардж".

Пустозвонов вже включений в список гравців "Кантон Чардж", які візьмуть участь у тренувальному зборі, який стартує в наступний вівторок.

Відзначимо, що крім Пустозвонова в заявці "Чардж" значиться екс-гравець НБА Кендрік Перкінс, а також Айзек Хемілтон і Джакорі Вільямс, які провели тренувальний табір в "Кавальєрс", але були відраховані перед стартом сезону.

Минулий сезон Пустозвонов провів у складі румунського "Клужа" і став чемпіоном Румунії.

Також у вересні цього року Пустозвонов у складі збірної України взяв участь у Євробаскеті, де був одним з основних гравців.