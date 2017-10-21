"Дніпро" зазнав першої поразки в баскетбольній Суперлізі

"Запоріжжя-ZOG" обіграв "Дніпро" в матчі 6-го туру баскетбольної Суперліги, оформивши головну сенсацію сезону, повідомляє Федерація баскетболу України.

Гості виграли першу чверть з перевагою в 11 очок - 14:25, але потім поступово втрачали перевагу, а в заключній чверті взагалі поступили опоненту - 21:18, 23:15, 20:12.

Кращим гравцем матчу став баскетболіст "Запоріжжя" Кожем'якін, на рахунку якого 11 очок, 5 підбирань, 5 передач й 3 перехоплення.

Запоріжжя-ZOG - Дніпро 78:70 (14:25, 21:18, 23:15, 20:12)

Запоріжжя: Кожем'якін 11 + 5 підбирань + 5 передач + 3 перехоплення, Кондраков 8 + 6 передач, Овдеєнко 21 + 5 підбирань + 4 передачі, Мироненко 16 + 8 підбирань, Анісімов 12 + 6 підбирань - старт; Лук'янов 2, Ясиненко 2, Ворник 4 + 9 підбирань, Щепкін 2

Дніпро: Мішула 10, Шундель, Ревзін 9, Глєбов 13 + 6 передач, Тимофеєнко 15 + 8 підбирань - старт; Вільховецький 8 + 5 передач, Закурдаев 9, Шевченко 4, Сизов 2

Миколаїв - Політехнік - 72:66 (26:18, 13:19 19:19, 14:10)

Миколаїв: Шостуха 14 + 5 підбирань, Попов 9 + 9 передач, Іванов, Онуфрієв 10 + 6 підбирань, Кушніров 18 + 8 підбирань + 3 перехоплення - старт; Анікієнко 14 + 8 підбирань + 2 блок-шота, Носков 2 + 5 підбирань - 5 втрат, Шепіль 5

Політехнік: Йованович 14, Козлов 11 - 5 втрат, Рудаков 8, Тарасенко, Вуйович 12 + 5 підбирань - старт; Рочняк 4, Б. Барнс 13 + 9 підбирань + 8 передач, Хаджишеховіч 4