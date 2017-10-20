"Лейкерс" програв "Кліпперс" в дербі Лос-Анджелеса в НБА

У ніч на п'ятницю у Національній баскетбольній асоціації відбулися 3 матчі, у центральному з яких, "Лос-Анджелес Лейкерс" на своєму майданчику поступилися землякам з "Кліпперс", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 92:108.

Найрезультативнішим гравцем дербі став Блейк Гріффін, на рахунку якого 29 і 12 підбирань.

НБА. Регулярний чемпіонат.

19 жовтня.

Торонто – Чикаго 117:100 (25:23, 33:14, 26:27, 33:36)

Торонто: Валанчюнас (23 + 15 підбирань), Пауелл (15), Лоурі (12 + 9 передач), ДеРозан (11 + 6 підбирань + 5 передач + 5 втрат), Ібака (8) – старт; Майлз (22), Райт (13), Ануноби (9), ВанВлит (2), Петль (2), Сиакам (0), Маккінні (0).

Чикаго: Лопес (18 + 8 підбирань), Маркканен (17 + 8 підбирань), Холідей (15), Грант (7 + 7 передач), Ципзер (7) – старт; Валентайн (12), Пондекстер (8), Фелдер (6 + 6 передач), Фелисио (4), Нвабу (4), Блекні (2), Арчидиаконо (0).

Оклахома-Сіті – Нью-Йорк 105:84 (27:24, 26:18, 26:17, 26:25)

Оклахома-Сіті: Джордж (28 + 6 підбирань), Ентоні (22), Уестбрук (21 + 10 підбирань + 16 передач + 7 втрат), Адамс (12 + 3 блок-шота), Роберсон (6 + 6 підбирань) – старт; Грант (5), Джонсон (4), Абринес (3), Фергюсон (2), Фелтон (2), Паттерсон (0), Хьюстис (0).

Нью-Йорк: Порзингис (31 + 12 підбирань), Кантер (10 + 7 підбирань), Лі (9), Хардуэй (8) Сешнс (3) – старт; Бейкер (6), о'куінн (6 + 10 підбирань), Макдермотт (4), Эрнангомес (3), Томас (2), Бізлі (2), Нтиликина (0), Дотсон (0).

Лейкерс – Кліпперс 92:108 (19:27, 23:26, 21:34, 29:21)

Лейкерс: Лопес (20 + 6 підбирань), Ненсі (14 +12 підбирань), Інгрем (12), Ball (3 + 9 підбирань), Денг (2) – старт; Кларксон (18), Рендл (9 + 6 підбирань), Кузьма (8), Карусо (2), Брюер (2), Енніс (2), Богут (0)

Кліпперс: Гріффін (29 + 12 підбирань), Джордан (14 + 24 підбору), Галлинари (11), Беверлі (10), Теодосич (6 + 6 передач) – старт; Вільямс (12 + 6 передач), Джонсон (9), Рід (8), Харелл (4), Торнуэлл (3), Ріверс (2), Деккер (0).