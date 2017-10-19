"Політехнік" і "Дніпро" виграли матчі чемпіонату баскетбольної Суперліги

В Запоріжжі та Миколаєві завершилися матчі регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги, в яких "Запоріжжя-ZOG" програв харківському "Політехніку", а "Миколаїв" поступився "Дніпру", повідомляє офіційний сайт змагань.

"Політехнік" здобув першу перемогу сезону у битві аутсайдерів, здолавши в гостях команду з Запоріжжя з рахунком 84:77. У свою чергу, "Дніпро" продовжив переможну серію в Суперлізі, обігравши "Миколаїв" - 68:101.

Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат.

19 жовтня.

Миколаїв – Дніпро – 68:101 (15:24, 19:25, 17:23, 17:29)

Миколаїв: Кушніров 15о+2пд, Шостуха 9+4пд+6пр, Онуфрієв 4+4пд, Попов 11+4+2, Тонченко 4; Іванов 11+2+4, Анікієнко 4+3+1, Носков 4+8+2, Шепіль, Давидюк 2+2пд, Бобров 1пд+1пр, Мусієнко 4.

Дніпро: Тимофеєнко 21+9+5, Глєбов 17+1+2, Ревзін 5+4+3, Мішула 11+4+3, Вільховецький 11+2+5; Шундель 10+4+1, Закурдаєв 6+3+2, Санон 1+1+2, Шевченко 9+5+2, Сизов 9+2пд.

Запоріжжя-ZOG – Політехнік 77:84 (21:23, 22:19, 12:15, 22:27)

Запоріжжя-ZOG: Кондраков 20 + 6 підбирань + 6 передач - 6 втрат, Щепкін 15 - 4 втрати, Ворнік 13 + 7 підбиран), Кожем'якін 11, Ясиненко 10, Анісімов, Нікітін 2, Мироненко 2, Овдеєнко.

Політехнік: Йованович 20, Вуйович 18 + 6 підбирань, Рочняк 15 + 5 підбирань, Барнс 13 + 9 підбирань + 7 передач + 3 перехоплення, Тарасенко 8, Козлов 8 + 6 передач - 4 втрати, Хаджішеховіч 2