Южненський "Хімік" поступився у першому матчі групового раунду баскетбольного Кубку Європи

Южненський "Хімік" поступився у першому матчі групового раунду Кубку Європи FIBA проти турецького "Бююкчекмедже", повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 60:80.

Почали матч команди на високих швидкостях, супроводивши швидку гру відмінними кидковими показниками. І український, і турецький клуби реалізували за першу чверть 60% дальніх спроб. Однак гості, незважаючи на відсутність лідерів Райта та Молдовану, які до Южного не приїхали, краще зіграли у фарбі і у швидких відривах, настрілявши в результаті за 10 хвилин неприпустимі для Хіміка 24 очка.

Другу чверть команди починали за «+5» для турків, але гості організували ривок, завдяки якому їх перевага стала двозначною. Байкана, який за половину набрав 11 очок, підтримав Вокер, який відзначився 7 балами поспіль. У турків в атаці виходило майже все у той час як у южненців були серйозні проблеми на обох сторонах майданчику. Лише під завісу першої половини зусиллями Колтера український клуб, якому нарешті вдалося зупинити суперника, трохи скоротив відставання. Але на велику перерву команди пішли за «+8» для гостей.

На жаль для українських уболівальників, у другій половині домінував турецький клуб. Турки краще рухали м'яч, продовжували атакувати з високим відсотком і вигравали щит. Господарі так і не зуміли зупинити Байкана і Вокера, які були кращими у своїй команді в атаці.

Впевнено вигравши третю чверть, Бююкчекмедже продовжив нарощувати відрив і в заключній десятихвилинці. Ривок 11:3 в дебюті четвертої чверті довів перевагу гостей до 24 очок і зняв усі питання в цьому матчі задовго до фінальної сирени. Турки збавили темп і спокійно довели матч до перемоги, дозволивши южненцям трохи скоротити відставання перед фінальною сиреною, повідомляє Федерація баскетболу України.

Кубок Європи FIBA. Перший тур

Хімік – Бююкчекмедже 60:80 (19:24, 12:15, 15:23, 14:18)

Хімік: Колтер 16 + 6 передач, Сидоров 7, Павлов 4 + 4 підбирання, Петров 4, Еріанс 2 – старт, Рябчук 11, Антипов 9 + 5 підбирань, Мальчевський 4 + 7 підбирання, Марченко 3, Войналович 0