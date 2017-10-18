"Х'юстон" вирвав перемогу у "Голден Стейт", а "Бостон" поступився "Клівленду" у перших матчах нового сезону НБА

Сьогодні вночі двома матчами стартував 72-й сезон Національної баскетбольної ліги. Регулярний чемпіонат триватиме з 17 жовтня до 11 квітня 2018 року, повідомляє офіційний сайт змагань.

В Клівленді фіналіст Сходу в плей-офф-2017 «Клівленд» переміг головного фаворита конференції в нинішньому чемпіонаті «Бостон» – 102:99. Леброн Джеймс зіграв з травмою і набрав за матч 29 очок.

Чинний чемпіон «Голден Стейт» втратив перевагу +16 і поступився перемогою «Х'юстону» на останніх секундах матчу – 121:122.

Клівленд – Бостон 102:99 (29:19, 25:19, 18:33, 30:28)

Клівленд: Джеймс (29 + 16 підбирань + 9 передач), Лав (15 + 11 підбирань), Роуз (14), Краудер (11), Вейд (8) – старт; Джей Ар Сміт (10), Грін (6), Томпсон (5), Шамперт (4), Корвер (0).

Бостон: Браун (25), Ірвінг (22 + 10 передач), Тейтум (14 + 10 підбирань), Хорфорд (9 + 7 підбирань), Хейворд (2) – старт; Смарт (12 + 9 підбирань), Розир (9), Бейнс (6), Ларкін (0), Оджелей (0).

Голден Стейт – Х'юстон 121:122 (35:34, 36:28, 30:26, 20:34)

Голден Стейт: Каррі (22), Дюрент (20 + 7 передач + 4 блок-шота + 8 втрат), Томпсон (16), Грін (9 + 11 підбирань + 13 передач), Пачулія (6) – старт; Янг (23), Белл (8), Лівінгстон (6), Маккоу (4), Вест (4), Каспі (2), Луні (1).

Х'юстон: Харден (27 + 10 передач), Андерсон (13 + 8 підбирань), Капела (12), Аріза(8), Пол (4 + 8 підбирань + 11 передач) – старт; Гордон (24), Такер (20), Мба а Муте (14).