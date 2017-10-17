Лідер збірної України з баскетболу Таїсія Удоденко через перелом може пропустити старт відбору на Євробаскет

Лідер жіночої збірної України з баскетболу Таїсія Удоденко травмувалася і може пропустити матчі відбору на Євробаскет-2019.

Граючи в матчі чемпіонату Італії у складі команди «Ле Мура Лукка», Таїсія Удоденко отримала перелом ноги. Втім, центрова вірить, що встигне відновитися до матчів з Болгарією і Нідерландами. Слова українки наводить офіційний сайт ФБУ.

«Ще минулої неділі я підвернула в матчі ліву ногу і особливого значення цьому не надала, але потім, коли зробили знімки, то діагностували перелом кістки з зовнішньої сторони. Наклали лангет, пересуваюся вже тиждень саме у такому вигляді — на милицях.

Читайте такожНовим головним тренером жіночої збірної України з баскетболу призначили іноземцяПопередні прогнози були - більше місяця на відновлення, але на цьому тижні повинні зробити МРТ, і тоді буде більш точний прогноз. Від себе скажу, що я налаштовуюся допомогти збірій у відбіркових матчах в листопаді. Коли ми приїдемо в розташування національної команди, вже пройде місяць після отримання травми, тож я вірю у швидке повернення, тим більше на початку сезону набрала хорошу форму».

Нагадаємо, що жіноча збірна України під керівництвом нового тренера Горана Бошковича вже в листопаді стартує у відбірному циклі до чемпіонату Європи-2019.

11 листопада наші дівчата зіграють в Амстердамі проти збірної Нідерландів, а 15-го прийматимуть збірну Болгарії.