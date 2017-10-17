"Голден Стейт" є явним фаворитом нового сезону НБА - букмекери

Ставки на перемогу команди приймаються з коефіцієнтом 1,63 до 1.

Команда Національної баскетбольної асоціації "Голден Стейт Ворріорз" є явним фаворитом нового сезону заокеанської ліги, повідомляє "Чемпіонат". Букмекери відновили лінію на переможця чемпіонату. Явним фаворитом вважається «Голден Стейт Ворріорз» (1.63). Слідом йдуть «Клівленд Кавальерс» (5.00), «Бостон Селтікс» (9.70) і «Х'юстон Рокетс» (12.5). Нижче оцінюються шанси «Сан-Антоніо Сперс» (13.5), «Оклахома-Сіті Тандер» (20.0), «Міннесоти Тимбервулвз» (36.0) і «Вашингтон Візардс» (46.0). Регулярний чемпіонат НБА стартує в ніч на середу матчами «Клівленд Кавальерс» – «Бостон Селтікс» і «Голден Стейт Ворріорз» – «Х'юстон Рокетс».

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