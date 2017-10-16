Клуб Національної баскетбольної ліги відрахував українського форварда Боломбоя
23:35, 16 жовтня 2017Баскетбол
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Єдиним українцем у НБА залишився центровий "Фінікса" Олексій Лєнь.
Джоель Боломбой / nba.com
Клуб НБА "Юта Джаз" перед стартом сезону відмовився від послуг українського форварда Джоеля Боломбоя.
"Юта" відрахувала Боломбоя і скоротила список гравців до 17 осіб, повідомляє офіційний сайт НБА.
Уродженець Донецька свій шанс закріпитися в "Юті" втратив під час Літньої ліги. Боломбой, який був одним з найдосвідченіших гравців у своїй команді, в двох матчах в середньому за гру набирав скромні 7,0 очки і 6,0 підбори.
У минулому сезоні Боломбой зіграв у 12 матчах НБА.
Після відрахування Джоеля Боломбоя з "Юти" єдиним українцем у НБА став центровий "Фінікса" Олексій Лэнь.
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