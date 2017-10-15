"Хімік" обіграв "Запоріжжя", а "БІПА-Одеса" перемогла "Миколаїв" у баскетбольній Суперлізі

Сьогодні відбулися два поєдинки чемпіонату України з баскетболу у вищому дивізіоні.

У черговому турі української Суперліги «Хімік» виявився набагато сильнішим «Запоріжжя», впевнено перемігши – 105:78. «БІПА-Одеса» в четвертому періоді розгромила «Миколаїв» та здобула загальну перемогу – 78:66, повідомляє офіційний сайт змагань. «Хімік» — «Запоріжжя» 105:78 (27:18, 24:22, 21:17, 33:21) «Хімік»: Колтер (16 + 5 передач), Марченко (6 + 3 передачі), Еріанс (21), Павлов (8 + 8 підбирань), Петров (14 + 5 підбирань + 3 перехоплення) — старт; Мальчевський (10 + 6 підбирань), Рябчук (8), Антипов (4), Войналович (1), Сидоров (8), Рахімшаіков (3). «Запоріжжя»: Кожем'якін (2), Овдєєнко (6), Мироненко (25 + 7 підбирань), Ворник, Ясиненко (9 + 6 підбирань) — старт; Буц (4), Анісімов (7 + 4 підбирання), Нікітін (5), Лук'янов (4), Кондраков (9 + 6 передач), Щепкін (7). «БІПА-Одеса» — «Миколаїв» 78:66 (12:21, 17:16, 22:22, 27:7) «БІПА-Одеса»: Артамонов (8 + 14 передач), Алфьоров (2), Ефіанайі (22 + 6 підбирань + 5 перехоплень), Кривцов (9), Тищенко (12) — старт; Слипенчук, Ходов (2), Бєліков (12 + 8 підбирань), Тихонов (6 + 5 підбирань), Волчанов (5 + 7 підборів), Воєвода, Балабан. «Миколаїв»: Носков (12 + 6 підбирань), Попов (10 + 5 втрат), Мусієнко (3 + 5 підбирань), Онуфрієв (3), Кушніров (11 + 5 підбирань) — старт; Іванов (5), Анікієнко (8 + 9 підбирань), Тонченко (4), Шепіль, Давидюк (10).

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