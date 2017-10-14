Клуб НБА "Атланта Хоукс" передасть права на українця Гладиря "Клівленд Кавальерс"

Клуби Національної баскетбольної асоціації "Клівленд Кавальєрс" і "Атланта Хоукс" зроблять обмін, в результаті якого права на українського захисника Сергія Гладиря перейдуть "Кавальерс", повідомляє SportArena з посиланням на ESPN.

Сергій Гладир був обраний Атлантою під 49-м номером на драфті НБА 2009 року, проте так поки і не отримав шансу спробувати себе у найсильнішій лізі світу. З тих пір він виступав в Європі за іспанські "Манресу" і "Фуенлабраду", французькі "Нантер" та "Нансі", а з 2015 року захищає кольори "Монако".

Читайте такожЛеню не вистачило одного матчу у стартовому складі "Фінікса", щоб одержувати на 2,2 мільйона доларів більшеЗа інформацією американського телеканалу, найближчим часом "Атланта" і "Клівленд" повинні зробити обмін. "Кавальєрс" відправлять в "Атланту" форварда Річарда Джефферсона і захисника Кея Фелдера, а також два піки другого раунду драфту.

Натомість "Клівленд" отримає права на Сергія Гладиря та Дімітріоса Аргаваніса, який зараз також виступає в Європі. Очікується, що після цього "Хоукс" відрахують Джефферсона і Фелдера.

Як повідомляв УНІАН, регулярний чемпіонат НБА сезону 2017/18 стартує в ніч з 17 на 18 жовтня.