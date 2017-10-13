"Будівельник", "Дніпро" та БІПА виграли матчі чергового туру баскетбольної Суперліги

В українській баскетбольній Суперлізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату, в яких перемоги здобули столичний "Будівельник", "Дніпро" та одеська БІПА, повідомляє офіційний сайт змагань.

Кияни у своєму матчі розтрощили харківський "Політехнік" з різницею у 35 очок - 96:61.

Столична команда програла першу чверть (20:23), після чого не залишила супернику жодного шансу в інших трьох 10-хвилинних відрізках - 29:15, 27:15 й 20:8. Найрезультативнішим гравцем цього матчу став Руслан Отверченко з "Будівельника" - 24 очки.

У свою чергу, БІПА здолала "Запоріжжя-ZOG" - 84:77, а "Черкаські Мавпи" на своєму майданчику програли "Дніпру" - 61:79.

Наступні матчі баскетбольної Суперліги будут зіграні 15 жовтня.