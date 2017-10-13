Южненський "Хімік" дізнався суперників по групі баскетбольного Кубка Європи

У Мюнхені (Німеччина) відбулося жеребкування групового етапу Кубка Європи ФІБА, в результаті якої український «Хімік» (Южне) потрапив у групу G до турецького «Бюйюкчекмедже», бельгійського «Монсу» і косівської «Пріштіни», повідомляє офіційний сайт ФІБА.

З турецьким клубом в нинішньому сезоні вже зустрічався у першому раунді кваліфікації того ж турніру «Дніпро», який поступився супернику за сумою двох матчів.

Читайте такожЮжненський "Хімік" з перевагою лише в 1 очко обіграв "Істанбул" в кваліфікації Кубка Європи ФІБАРегулярний чемпіонат Кубка Європи розпочнеться 17 жовтня. До наступного кола змагань вийдуть по дві кращі команди з кожної групи.

Календар «Хіміка»:

18 жовтня «Хімік» – «Бюйюкчекмедже»

25 жовтня «Пріштіна» – «Хімік»

31 жовтня «Монс» – «Хімік»

8 листопада «Бюйюкчекмедже» – «Хімік»

15 листопада «Хімік» – «Пріштіна»

6 грудня «Хімік» – «Монс»