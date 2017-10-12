Збірна України з баскетболу потрапила до топ-20 рейтингу ФІБА, злетівши з 38-го місця на 19-е
11:56, 12 жовтня 2017Баскетбол
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Міжнародна федерація баскетболу представила оновлений рейтинг національних збірних.
Збірна України - у 20-ці найсильніших на планеті / FIBA.basketball
Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) представила оновлений рейтинг національних збірних. У ньому збірна України зробила значний ривок з 38-го місця на 19-е місце в світі.
При цьому українська команда посіла 12-ту сходинку у списку найсильніших збірних Європи.
Як повідомляв УНІАН, у вересні збірна України вдруге в історії вийшла у плей-офф чемпіонату Європи з баскетболу. В 1/8 фіналу Євробаскету-2017 українці поступилися команді Словенії - майбутньому тріумфатору турніру.
Лідером чоловічих збірних на планеті залишається команда США. Також в топ-5 входять команди Іспанії, Сербії, Франції та Аргентини.
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