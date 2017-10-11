Український "Хімік" зіграє в груповому турнірі Кубка Європи ФІБА
23:53, 11 жовтня 2017Баскетбол
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Южненці стали однією з трьох кращих команд серед невдах кваліфікації.
"Хімік" зіграє в основному турнірі Кубка Європи ФІБА / fbu.ua
Южненський «Хімік», незважаючи на поразку у другому раунді кваліфікації Кубка Європи ФІБА від турецького «Істанбула» (90:89 в першому матчі і 68:76 у другому) зіграє на груповій стадії турніру, повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
Команда Віталія Степановського, згідно з новими правилами ФІБА, отримала путівку в групу як один із трьох найкращих колективів серед програвших, у якого найменша різниця очок.
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