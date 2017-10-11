"Хімік" програв "Істанбулу", але ще не втратив надію вийти в групу Кубка Європи ФІБА

Южненський «Хімік» у другому матчі другого раунду кваліфікаційного турніру Кубка Європи ФІБА на своєму майданчику програв турецькому «Істанбулу» з рахунком 68:76. Підопічні Віталія Степановського з першої чверті перебували в статусі наздоганяючих, іноді скорочуючи відставання від суперника до одного-двох очок. Однак, на останніх хвилинах матчу гостям вдався невеликий відрив, який і дозволив їм перемогти з різницею «+8».

Перший матч українці, нагадаємо, виграли «+1». Таким чином загальна різниця протистояння, яка для «Хіміка» становить «-7» ще залишає для українського клубу шанси пробитися в груповий турнір, як одному з трьох кращих колективів, що вибули. Все будуть вирішувати 8 пар, які грають свої матчі пізніше, повідомляє Xsport.

«Істанбул» вийшов у групу F, де суперником турків будуть «Лукойл Академік» з Болгарії, румунський «Клуж» і «Динамо» з Тбілісі.

Кубок Європи FIBA. Другий кваліфай-раунд. Другий матч

«Хімік» (Україна) – «Істанбул» (Туреччина) 68:76 (16:22, 15:14, 19:22, 18:18)

«Хімік»: Колтер (8 + 6 передач), Рябчук (8 + 4 передачі + 3 перехоплення), Павлов (8), Еріенс (7 + 7 підбирань), Петров (9 – 4 втрати) – старт; Мальчевський (8), Марченко (2), Антипов (5), Сидоров (13)

«Істанбул»: М. Томпсон (17 + 7 передач), Дулкіс (6), Чевік (3), Бірчевич (17), Бува (10 + 5 підбирань) – старт; Караман (4), Демірель (3), Бакнер (2), Докуйан (11)