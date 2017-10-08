"Дніпро" розтрощив одеську БИПУ у матчі баскетбольної Суперліги

У Дніпрі завершився матч 3-го туру української баскетбольної Суперліги, в якому "Дніпро" розгромив одеську БІПА, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 89:67.

Господарі майданчика мали перевагу впродовж другої половини гри, забезпечивши собі перевагу в 22 очки.

У перших двох чвертях команди обмінялися перемогами з різницею в 7 очок. Якщо стартову 10-хвилинку виграв "Дніпро" - 23:16, то потім одесити перехопили ініціативу - 13:20.

А після 15-хвилинної перерви господарі повністю заволоділи ходом гри і тільки нарощували свою перевагу - 23:12 30:19.

Найрезультативнішим гравцем у цьому матчі став Станіслав Тимофеєнко ("Дніпро"), на рахунку якого 17 очок.

Як повідомляв УНІАН, одноосібним лідером турнірної таблиці Суперліги, на даний момент є київський "Будівельник", на рахунку якого 3 перемоги, в 3 іграх.

Дніпро – БІПА-Одеса– 89:67 (23:16, 13:20, 23:12, 30:19)

Дніпро: Вильховельский 11 очок + 1 підбір, Ревзін 4 + 6 передач, Тимофієнко 17 + 5, Дзюба 12 +4, Мишула 14 +2 + 5 передач; Загреба 4 + 4, Шундель 7 + 2, Закурдаев 3, Санон 2, Шевченко 3 + 5, Глєбов 4 + 3, Сизов 8 + 3.