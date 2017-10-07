"Будівельник" і "Хімік" розгромили суперників, а "Мавпи" обіграли "Запоріжжя" у баскетбольній Суперлізі

Відбулися матчі 3-го туру чемпіонату України.

Сьогодні відбулися три матчі української баскетбольної Суперліги, повідомляє офіційний сайт змагань. У рамках третього туру "Хімік" вдома впевнено обіграв "Політехнік", набравши 100 очок. "Запоріжжя" вдома поступився "Черкаським Мавпам" – 71:77. А "Будівельник" здобув крупну перемогу в гостях над "Миколаєвом". "Запоріжжя" — "Черкаські Мавпи" - 71:77 (20:24, 14:10, 21:12, 16:22) Запоріжжя: Кондраков (12), Щепкін (15), Мироненко (6 + 6 підбирань), Ворник (4 + 11 підбирань), Анісімов (3 + 4 підбирання) — старт; Кожем'якін (18), Овдєєнко (9), Ясиненко (4 + 7 підбирань), Нікітін (0). Черкаські Мавпи: Бояркін (7 + 5 підбирань + 4 передачі), Кольченко (22 + 5 підбирань), Конєв (10 + 5 підбирань), Липовцев (0 + 3 перехоплення), Джефферсон (20 + 8 підбирань) — старт; Кобець (13), Руслов (5), Ткаченко (0). "Хімік" – "Політехнік" - 100:73 (30:17, 27:15, 22:17, 21:24) Хімік: Павлов (17), Колтер (15 + 5 передач), Марченко (12), Петров (11 + 7 підбирань + 4 передачі), Арианс (8 + 5 підбирань + 4 передачі) – старт; Мальчевський (10), Сидоров (9 + 4 передачі), Антипов (8 + 6 підбирань), Рябчук (4 + 6 підбирань+ 4 перехоплення), Рахимшаіков (4), Войналович (2). Політехнік: Йованович (17 + 5 підбирань+ 4 передачі), Рочняк (16 + 9 підбирань – 4 втрати), Барнс (8), Хаджишехович (7), Козлов (5) – старт; Вуйович (9 + 6 підбирань), Тарасенко (6 + 4 підбирання), Ружаков (5), Кузнецов (0), Спасич (0). "Миколаїв" – "Будівельник" – 67:96 (20:21, 16:25, 15:23, 16:27) Миколаїв: Попов (10 + 4 передачі), Мусієнко (5), Іванов (3), Давидюк (5 + 5 підбирань), Кушніров (10) – старт; Шостуха (4), Анікієнко (17 + 6 підбирань + 2 блок-шота), Носков (2 + 5 передач), Тонченко (2), Шепіль (2), Д. Бобров, Онуфрієв (7) Будівельник: Б. Філдс (10 + 5 підбирань + 13 передач), Дугат (11 + 7 передач + 3 перехоплення), Місяць (9), Вінтоняк (8), М. Анісімов (9) – старт; Брістол (2 + 5 підбирань), Конате (9 + 6 підбирань), Сандул (6 + 6 підбирань), Дроздов (3), Крутоус (13), Отверченко (16)

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