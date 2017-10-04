Южненський "Хімік" з перевагою лише в 1 очко обіграв "Істанбул" у кваліфікації Кубка Європи ФІБА

Южненський "Хімік" розпочав єврокубковий похід. Команда з Южного взяла старт у другому кваліфікаційному раунді Кубка Європи ФІБА. У Туреччині команда Віталія Степановського зіграла перший матч проти "Істанбула".

Український клуб переміг з різницею усього в одне очко, повідомляє офіційний сайт ФБУ.

"Істанбул" (Туреччина) - "Хімік" (Україна) - 89:90 (14:24, 19:23, 27:17, 26:26)

Під час перших хвилин матчу "Хімік" виглядав знервовано, проте дуже вчасно гру в свої руки взяв Колтер. Розігруючий южненців за першу чверть реалізував 5 з 7 кидків з гри, роздавши при цьому 3 асисти. Впевненість американця передалася і партнерам, які до того ж добре відпрацювали в захисті. А 7 очок від Мальчевського, який вдало увійшов в гру з лави, дозволили українському клубу отримати +9 за підсумками стартової десятихвилинки.

В середині другої чверті турки зуміли оформити ривок, завдяки якому скоротили відставання до 3 очок. Однак два тайм-аути за чверть від Степановського зробили свою справу. "Хімік" знову відзахищався і набрав свої бали, завдяки чому за підсумками 20 хвилин гри отримав 14 очок переваги. Южненці різноманітніше і агресивніше діяли в атаці, про що свідчать 18 пробитих штрафних за половину, з яких, до речі, реалізовано було лише половину.

У третій чверті у складі турецького клубу активізувався Томпсон, який в зв'язку з відсутністю чіткого малюнка гри у "Істанбулу" на чужій половині майданчику, став більше брати гру на себе. І саме багато в чому завдяки результативній грі американця, господарі відіграли 10 очок, набравши за чверть 27 балів. 10-хвилинний відрізок залишився за турками, а від переваги "Хіміка", який не впорався з суперником в захисті, перед вирішальною чвертю залишилося лише 4 бали.

У дебюті заключної десятихвилинки "Хімік" організував ривок 11:2, повернувши собі двозначну перевагу. Южненці контролювали хід матчу, грали в комфортному темпі і краще рухали м'яч в атаці. Здавалося, що команді Степановського вдасться зберегти солідну різницю перед другим матчем, проте останні хвилини віце-чемпіон України провів невдало.

Серія втрат і невірних рішень в атаці від гостей привели до того, що турки відповіли потужним ривком. Кілька швидких відривів і влучань з-за дуги від Клобучара і Дулкіса практично нічого не залишили від переваги южненців, які замість двозначного відриву закінчили матч лише за «+1» на свою користь. Таким чином, в матчі-відповіді команди будуть практично починати все з початку.

Матч-відповідь відбудеться у СК «Олімп» в Южному 11 жовтня о 20:30.

Слід відзначити, що южненці залишилися єдиним представником України в єврокубках. Для "Дніпра" та "Будівельника" євросезон уже завершився.