Матч всіх зірок НБА вперше пройде не в форматі Схід - Захід

У 2018-му році Матч усіх зірок Національної баскетбольної асоціації вперше пройде без поділу команд на Схід і Захід, повідомляє SportArena з посиланням на ESPN.

Процес голосування залишиться незмінним. Кожну конференцію на Матчі всіх зірок представлять по 12 баскетболістів: п'ять гравців поїдуть на Матч всіх зірок за підсумками голосування вболівальників (50% впливу на підсумкові результати), діючих гравців (25%) і журналістів (25%), а резервістів оберуть тренери тих клубів, які будуть лідирувати у конференціях за місяць до проведення Зоряного уїк-енду в Лос-Анджелесі. Стів Керр ("Голден Стейт") і Бред Стівенс (Бостон) вдруге поспіль не зможуть очолити збірні на Матчі всіх зірок.

Читайте такожГравець клубу НБА відмовився від частини зарплати, щоб зберегти склад командиПісля визначення 24 учасників Матчу всіх зірок у справу вступлять капітани двох збірних, які по черзі виберуть гравців без прив'язки до конференції та сформують дві команди. Капітанами стануть ті баскетболісти, які отримають найбільшу кількість голосів у своїй конференції.

Перед Матчем всіх зірок кожна команда вибере благодійну організацію в Лос-Анджелесі або в США, для якої гравці колективно будуть робити пожертви.

Імена капітанів збірних і фігурантів стартових п'ятірок будуть озвучені 18 січня, а 23 січня головні тренери представлять список резервістів.

Матч усіх зірок-2018 відбудеться 18 лютого в Лос-Анджелесі на арені Стейплс-центр.