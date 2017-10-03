Новим головним тренером жіночої збірної України з баскетболу призначили іноземця

Федерація баскетболу України уклала угоду з новим головним тренером жіночої збірної України. Ним став Горан Бошкович, який останнім часом очолював чорногорський клуб "Будучность".

Новий головний тренер національної команди уже почав формувати свій штаб, до якого увійдуть Інна Кочубей, яка також лишається на посаді головного тренера молодіжної збірної України, і Срджан Радулович, який наразі працює у Бердянську.

Нагадаємо, що раніше виконуючим обов'язки головного тренера збірної було призначено українця Кирила Большакова. Згодом цей фахівець також обійняв посаду головного тренера італійського клубу Серії А "Канту", що унеможливило його подальшу роботу на чолі жіночої збірної у відборі на Євробаскет-2019.

Зазначимо, що перший офіційний матч з новим головним тренером українки зіграють уже 11 листопада в Амстердамі проти збірної Голландії.