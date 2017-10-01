"Дніпро" обіграв "Політехнік" у матчі баскетбольної Суперліги

У Харкові на СК "Локомотив" відбувся заключний поєдинок 1-го туру чемпіонату України у баскетбольній Суперлізі. "Політехнік" приймав "Дніпро" і зазнав поразки з рахунком 72:84, повідомляє офіціний сайт змагань.

У дебюті поєдинку лідери гостей Дзюба і Загреба реалізували всі свої кидки і допомогли «Дніпру» виграти стартову десятихвилинку - 23:16.

У другій чверті кращими були харків'яни - 26:13, які повели і в загальному рахунку.

У третій чверті "Дніпру" знову вдалося перехопити ініціативу (23:12) завдяки лідерській грі свого капітана Тимофеєнка.

У четвертій чверті харків'яни стали значно частіше помилятися, допустили багато втрат, віддали свій щит і в підсумку відпустили «Дніпро» - 18:25. Гості, які матч проводили більш широкою ротацією, довели перевагу до двозначної.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Станіслав Тимофеєнко (19 очок + 7 підбирань + 6 передач).