"Миколаїв" виграв у "Запоріжжя" в матчі баскетбольної Суперліги

У Миколаєві завершився матч 1-го туру чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги, в якому "Миколаїв" приймав "Запоріжжя" й виборов першу перемогу в нинішньому сезоні, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 73:65.

Команди на рівних провели першу чветрть - 15:15, після чого гості з Запоріжжя вийшли вперед у другій чверті й за підсумками першої половини гри - 10:14. Втім, посля великої перерви господарі майданчику перехопили ініціативу - 25:14 в третій 10-хвилинці й 23:22 - в заключній четвертій.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Костянтин Анікеєнко з "Миколаєва", на рахунку якого 15 очок.

Як повідомляв УНІАН, напередодні, в перших матчах чемпіонату, свої перші перемоги здобули київський "Будівельник" й "Хімік" з Южного.