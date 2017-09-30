Зірка НБА отримав 20 доларів на обід від фаната

Найрезультативніший європейський гравець в історії Національної баскетбольної асоціації німець Дірк Новіцкі отримав послання від фаната, до якого було додано 20 доларів, повідомив сам гравець у своєму Twitter.

"Отримав це від шанувальника сьогодні вперше в кар'єрі... Високо оцінив", підписав Новіцкі знімок, на якому він тримає лист від вболівальника і купюру номіналом у 20 доларів.

Лист фаната говорить: «Ти робив знижки в останні шість років, щоб допомогти команді підписувати нових талантів і виграти титул. Обід за мій рахунок». Вболівальник, мабуть, мав на увазі, що гравець йшов на поступки перед підписанням контракту, щоб клуб міг заощадити і дозволити собі роздобути інших гравців.

Новіцкі за чинним контрактом заробляє 25 мільйонів доларів в рік. Гравець виступає в «Далласі» з 1998 року, одного разу в кар'єрі разом з командою ставав чемпіоном НБА - у 2011 році