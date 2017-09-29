"Будівельник" і "Хімік" здобули перші перемоги в новому сезоні баскетбольної Суперліги

Розпочався чемпіонат України сезону-2017/18.

У Києві та Одесі відбулися перші матчі нового сезону чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги, де "Будівельник" обіграв "Черкаські Мавпи", а БІПА поступилася "Хіміку" з Южного, повідомляє офіційний сайт змагань. "Будівельник" обіграв "Черкаські Мавпи" з розгромним рахунком 87:53, а "Хімік" виграв в Одесі - 68:84. БК “Будівельник” – БК “Черкаські Мавпи” 87:53 (24:12, 17:9, 21:22, 25:10) Найрезультативніші: БК “Будівельник”: Отверченко 19оч, 9пб; 13оч, 9 пб. БК “Черкаські Мавпи”: Кольченко 16оч; Марінов 13оч. БІПА-Одеса – Хімік (Южне) – 68:84 (18:18, 12:23, 17:23, 21:20) Найрезультативніші БІПА-Одеса: Тищенко – 14 очок, 6 підбирань. Хімік: Колтер – 24 очка, Павлов – 14; Петров – 13 очок, 11 підбирань.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter