В п'ятницю стартує чемпіонат України з баскетболу серед команд Суперліги (відео)

16:13, 28 вересня 2017
Баскетбол
0

В новому сезоні візьмуть участь 8 команд.

Стартує новий сезон української Суперліги / fbu.kiev.ua

В п’ятницю, 29 вересня, стартує новий сезон баскетбольної Суперліги Парі-Матч, повідомляє Федерація баскетболу України

У регулярному чемпіонаті зіграють 8 команд: Будівельник (Київ), Хімік (Южне), Дніпро, Черкаські Мавпи, БІПА-Одеса, Запоріжжя-ZOG, Миколаїв та Політехнік (Харків). 

Регулярний чемпіонат пройде в 4 кола. Потім усі його учасники продовжать боротьбу в плей-оф.

Згідно з розкладом турніру у першому турі грають:

29 вересня

Будівельник – Черкаські Мавпи 19:00

БІПА-Одеса – Хімік 19:00

30 вересня

Миколаїв – Запоріжжя-ZOG 16:00

1 жовтня

Політехнік – Дніпро 14:00

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #баскетбольна Суперліга#Будівельник баскетбол#Хімік баскетбол