В п'ятницю стартує чемпіонат України з баскетболу серед команд Суперліги (відео)

В новому сезоні візьмуть участь 8 команд.

В п’ятницю, 29 вересня, стартує новий сезон баскетбольної Суперліги Парі-Матч, повідомляє Федерація баскетболу України. У регулярному чемпіонаті зіграють 8 команд: Будівельник (Київ), Хімік (Южне), Дніпро, Черкаські Мавпи, БІПА-Одеса, Запоріжжя-ZOG, Миколаїв та Політехнік (Харків). Регулярний чемпіонат пройде в 4 кола. Потім усі його учасники продовжать боротьбу в плей-оф. Згідно з розкладом турніру у першому турі грають: 29 вересня Будівельник – Черкаські Мавпи 19:00 БІПА-Одеса – Хімік 19:00 30 вересня Миколаїв – Запоріжжя-ZOG 16:00 1 жовтня Політехнік – Дніпро 14:00

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