В п'ятницю стартує чемпіонат України з баскетболу серед команд Суперліги (відео)
16:13, 28 вересня 2017Баскетбол
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В новому сезоні візьмуть участь 8 команд.
Стартує новий сезон української Суперліги / fbu.kiev.ua
В п’ятницю, 29 вересня, стартує новий сезон баскетбольної Суперліги Парі-Матч, повідомляє Федерація баскетболу України.
У регулярному чемпіонаті зіграють 8 команд: Будівельник (Київ), Хімік (Южне), Дніпро, Черкаські Мавпи, БІПА-Одеса, Запоріжжя-ZOG, Миколаїв та Політехнік (Харків).
Регулярний чемпіонат пройде в 4 кола. Потім усі його учасники продовжать боротьбу в плей-оф.
Згідно з розкладом турніру у першому турі грають:
29 вересня
Будівельник – Черкаські Мавпи 19:00
БІПА-Одеса – Хімік 19:00
30 вересня
Миколаїв – Запоріжжя-ZOG 16:00
1 жовтня
Політехнік – Дніпро 14:00
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