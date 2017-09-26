Київський "Будівельник" вилетів з баскетбольної Ліги чемпіонів, програвши у кваліфікації
21:03, 26 вересня 2017Баскетбол
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Українська команда поступилася клубу з Білорусі.
"Будівельник" вибув з кваліфікації Ліги чемпіонів / fbu.ua
Київський "Будівельник" програв за сумою двох матчів своєму супернику у 2-му кваліфікаційному раунді баскетбольної Ліги чемпіонів. Опонентом українського клубу був білоруський "Цмокі-Мінськ".
Після поразки на виїзді, яка сталася в неділю з рахунком 64:69, столичні "будивельники" на арені київського Палацу спорту також програли - 53:60.
Таким чином, далі в Лізі чемпіонів продовжить боротьбу білоруський клуб.
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