Український легіонер НБА Лень підпише новий контракт з "Фінікс Санс"

Центровий Олексій Лень і «Фінікс» домовилися про співпрацю ще на один сезон за умовами кваліфікаційної пропозиції, яку українець має намір прийняти, не зустрівши особливого інтересу до своєї персони на ринку обмежено вільних агентів, повідомляє Баскетбол України.

Українець відіграє сезон 2017/18 за $4,2 млн. – рівно стільки коштує кваліфікаційна пропозиція. В цілому, Лень отримав останній шанс заявити про себе й показати свою цінність для команди, адже наступного літа він стане необмеженим вільним агентом.

У сезоні 2016-17, який повинен був стати другим успішним сезоном Леня поспіль, молодий бігмен не зміг витіснити зі складу 34-річного Тайсона Чендлера до того моменту, як ветерана прибрало з паркету керівництво після зоряного уїк-енду.

Читайте такожЛэню не вистачило одного матчу у стартовому складі "Фінікса", щоб одержувати на 2,2 мільйона доларів більшеЗамість того, щоб використати слушну нагоду, українець поступився місцем в ротації третій центровому Алану Вільямсу. Лень набирав 9,0 очок, 7,0 підбирань і 1,3 блок-шотів з реалізацією 49% і показником «+/-» -5,7, в той час, як виходець Арізони набирав 11,4 очок, 9,1 підбирань і 0,8 блок-шотів з реалізацією 51,4% і -1,6 очок у графі «+/-».

За сезон українець показав середню статистику 8,0 очок, 6,6 підбирань, 1,3 блок-шотів (17 місце в НБА) з реалізацією 49,7% - показник трохи гірше, ніж в попередньому сезоні. У Лэня гірше відсоток підбирань, ніж у Уїльямса і Чендлера. Ніхто, крім Найта і Прайса, не показував гіршої різниці між забитими і пропущеними окулярами під час перебування на паркеті, ніж Алекс. Без нього «Фінікс» набирав на 7,4 очок більше за 100 володінь.

З-під кільця Лень забивав на рівні ліги – 61%, але в середньому в ціль потрапляло лише 35,6% кидків, які склали 41,2% від всіх спроб українського центрового. Що ще гірше, Лень віддав всього 44 результативних передачі за 1560 хвилин в 77 матчах.

Як повідомляв УНІАН, Лень виступає в НБА з 2013 року. Всю свою кар'єру в найсильнішій баскетбольній клубній лізі світу провів в одному клубі - "Фінікс Санз"