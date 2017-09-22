Київський "Будівельник" зіграє у кваліфікації баскетбольної Ліги чемпіонів з "Цмокі-Мінськ"

У Європі відбулися матчі першого раунду кваліфікації баскетбольної Ліги чемпіонів, за підсумками яких визначилися пари другого раунду змагань, повідомляє офіційний сайт турніру.

Єдиний представник України в цьому турнірі - київський "Будівельник" - зіграє проти білоруського "Цмокі-Мінськ".

Матчі відбудуться 24 і 26 вересня. При цьому, вирішальна гра-відповідь пройде в Києві.

Переможець цієї пари в 3-му вирішальному раунді кваліфікації зіграє з французьким "Нантерром".

Якщо український клуб був звільнений від матчів першого кола турніру, "Цмокі-Мінськ" грав за право вийти у другий раунд із «Пріштіна» (Косово). Перший матч завершився перемогою столичного клубу з Білорусі з рахунком 57:50, а напередодні, у другій грі, білоруський клуб обіграв суперника куди більш впевнено, з перевагою в 15 очок - 89:74.

Ліга чемпіонів є найпрестижнішим турніром, який проводиться під егідою європейського відділення Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій - FIBA-Europe.