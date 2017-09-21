"Дніпро" вирвав мінімальну перемогу на старті баскетбольного Кубка Європи у турецького "Буюкчекмече"

"Дніпро" переміг на виїзді турецький "Буюкчекмече" в першому матчі першого кваліфікаційного раунду Кубка Європи ФІБА, повідомляє Федерація баскетболу України.

Матч завершився з рахунком 89:88.

На початку зустрічі після перших результативних атак господарів гості скоротили відставання, а триочковий Тимофеєнка з наступним влучанням Ревзіна вивели дніпрян вперед на 4 очки. Та успіх виявився локальним. Турки заволоділи ініціативою й до кінця стартової чверті мали вже 13 очок переваги.

Такий перебіг мотивував українців до більш агресивних дій у другій 10-хвилинці. +11 очок переваги за цю чверть дозволили практично вирівняти становище на кінець першої половини поєдинку.

По перерві дотиснути господарів не вдалося. Натомість йшла рівна боротьба. Туркам суттєво допомагала результативність американця Брейсі Райта, якого не завжди встигали нейтралізувати. У гостей роль лідера взяв на себе Дзюба. Відзначимо повернення після травми на чемпіонаті Європи Мішули.

Рівні шанси зберігалися до останнього. За 32 секунди до сирени Дніпро лише на очко відставав – 87:88. Саме триочковий Мішули до мінімуму скоротив різницю. Турки в своїй заключній атаці втратили м’яч, а дніпряни вивели під кільце Глєбова, який і приніс перемогу.

Мінімальна перевага має додати українцям психологічної впевненості на старті сезону перед грою-відповіддю, яка відбудеться за тиждень, 27 вересня в Дніпрі.

Кубок Європи ФІБА

1 кваліфікаційний раунд

Буюкчекмече (Туреччина) – Дніпро (Україна) – 88:89 (27:14, 19:30, 18:19, 24:26)