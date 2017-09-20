Євген Мурзін продовжить очолювати національну чоловічу збірну України з баскетболу

20 вересня Президія Федерації баскетболу України пролонгувала повноваження Євгенга Мурзіна на посаді головного тренера національної чоловічої збірної України, повідомляє офіційний сайт ФБУ.

Члени Президії одноголосним «За» визнали його роботу задовільною і видали мандат довіри цьому фахівцеві на наступний відбірний цикл – до чемпіонату світу 2018 року. Нагадаємо, збірна України, очолювана Євгеном Мурзіним, у фінальній частині чемпіонату Європи вийшла з групи, але в 1/8 фіналу поступилася майбутнім тріумфаторам – збірній Словенії.

Читайте такожТренер збірної України з баскетболу Мурзін: Для багатьох наших гравців це був останній ЄвробаскетСклад тренерського штабу національної чоловічої збірної України буде затверджено на засіданні Тренерської комісії ФБУ пізніше.

Євген Мурзін поінформував членів Президії – у відборі на чемпіонат світу збірна України націлюватиметься на максимальний результат.

Відбірний турнір на чемпіонат світу збірна України розпочне виїзним матчем зі збірною Швеції 23 листопада. Також у групі з українцями зіграють Туреччина і Латвія.

Як повідомляв УНІАН, на Євробаскеті-2017 збірна України виконала завдання-мінімум, вийшовши з групового етапу у плей-офф змагань, 1/8 финалу. В першому матчі плей-офф українці поступилися майбутнім чемпіонам Європи - команді Словенії.