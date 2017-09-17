Збірна Словенії виграла Євробаскет

У Стамбулі (Туреччина) завершився финаьный матч чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловічих національних команд, в якому збірна Словенії обіграла команду Сербії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 93:85.

Команда Словенії виграла всі матчі на цьому турнірі.

Словенці впевнено почали матч і досить швидко оформили перевагу в рахунку. Якщо перша чверть завершилася з рахунком 20:22 на користь Сербії, то в другій словенці відповіли перемогою "+11" - 36:25 і загальним перевагою в 9 очок - 56:47.

Читайте такожЗбірна України без шансів поступилася Словенії в 1/8 фіналу Євробаскету-2017У третій чверті серби майже до мінімуму скоротили розрив у рахунку - 15:20, але після цього не змогли не лише наздогнати суперника, а й взагалі поступилися словенцям у заключній 10-хвилинці - 22:18.

Найрезультативнішим гравцем вирішального матчу став Горан Драгіч - 35 очок.

Раніше, в матчі за 3-4 місця збірна Іспанії обіграла команду Росії - 93:85 - і виграла бронзові медалі турніру.

Як повідомляв УНІАН, Євробаскет-2017 проходив в Ізраїлі, Фінляндії, Румунії і Туреччини з 31 серпня по 17 вересня.