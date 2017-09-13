Тренер збірної України з баскетболу Мурзін: Для багатьох наших гравців це був останній Євробаскет

Головний тренер збірної України з баскетболу Євген Мурзін після повернення зі Стамбулу, де національна команда в 1/8 фіналу Євробаскету-2017 поступилася Словенії, поспілкувався з пресою.

Наставник, якого цитує Xsport, детально оцінив виступ підопічних на континентальній першості.

«На жаль, з різних причин нам не вдалося зібрати найсильніший склад на чемпіонат Європи. Основна причина – це травми Фесенка, Гладиря та Рябчука. Хотілося б виступити на Євробаскеті і з нашими «американськими» гравцями Ленем, Боломбоєм, Михайлюком. Я до останнього вірив і чекав, що приїде Пух Джетер. Але приїхали ті, хто зміг, і я вдячний хлопцям за їхню працю.

Дуже важливою була перша гра з Німеччиною, на яку ми налаштовувалися. Від її результату дуже сильно залежав психологічний стан нашої команди. Але ми не впоралися зі Шредером, Бенцингом, які забили нам більше половини очок. Ми билися, моментами непогано захищалися, але не зуміли зупинити Шредера.

Читайте такожЗбірна України обіграла Ізраїль і вийшла в 1/8 фіналу ЄвробаскетуЗ Італією вийшло те ж саме, що і з Німеччиною, але тут вже Белінеллі розстріляв нас з периметра. У кожної збірної з нашої групи, крім нашої команди, був гравець НБА – навіть у Ізраїлю був Касспі, який багато років провів у лізі".

Також Євген Мурзін розповів про найближче майбутнє національної команди.

"Ми тепло попрощалися з хлопцями, але поки я не готовий сказати відверто про зміни в складі. Зміни будуть, але не думаю, що вони будуть дуже суттєвими. У мене є вся інформація про найближчий резерв, але тут є питання досвіду виступів. Чи зможуть ці гравці взяти на себе відповідальність і замінити нинішніх гравців. Адже хлопці, які зараз у збірній, пройшли чемпіонат світу, три чемпіонати Європи, мають колосальний зарубіжний досвід.

Завжди болісно відбувалася зміна поколінь. Наступний чемпіонат Європи в 2021 році, а в цьому році середній вік нашої збірної складав 27 років. Для багатьох гравців нашої збірної це був останній чемпіонат Європи. Я не шкодую про свій вибір, тому що хлопці заслужили вихід у фінальну частину турніру", - додав Мурзін.