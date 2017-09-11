В Україні відроджується баскетбольний клуб "Київ-Баскет"

Цієї осені в українському баскетболі відроджується столичний клуб "Київ-Баскет". Як повідомив офіційний сайт ФБУ, київський клуб буде представлений жіночою та двома чоловічими командами.

Жіноча команда "Київ-Баскет" виступатиме в українській Суперлізі, а чоловіча буде представлена у Вищій лізі.

Головним тренером жіночої команди став відомий спеціаліст Володимир Холопов, з чоловіками працюватиме Олександр Лохманчук. Очікується, що на базі цього клубу функціонуватиме й баскетбольна академія, а її гравці формуватимуть команду Першої ліги.

Базовою ареною для “Київ-Баскет” стане столичний спорткомплекс “Меридіан”, де проходитимуть усі домашні матчі клубу.

Сьогодні клуб представив також свій новий логотип, на якому зображена войовнича бджола. Головними кольорами клубу будуть жовтий і чорний.

Відзначимо, що чоловічий "Київ-Баскет" у 90-ті роки успішно виступав у чемпіонаті України і по два рази вигравав срібло і бронзу національної першості, однак у 1998 році припинив своє існування через фінансові проблеми.