Гравці збірної України Кравцов і Фесенко розкрили секрет успіху в матчі 1/8 фіналу Євробаскету

Центровий збірної України Станіслав Кравцов і травмований капітан команди Кирило Фесенко розповіли, за рахунок чого збірна України може обіграти команду Словенії в 1/8 фіналу Євробаскету, повідомляє Xsport.

Зокрема, Фесенко зазначив, що наша команда може перемогти за рахунок швидкісних атак.

«Наша команда може взяти верх, якщо нав'яже словенцям швидку гру великих. Тому що є легкий Пустовий, який поки що просто феноменально проводить Євробаскет, у нас є Слава Кравцов, який може дуже швидко втекти від свого візаві. Їх великі – більш важкі. Саме за рахунок цієї слабкості і дії від захисту до нападу допоможуть нам принести їм проблеми», - зазначив капітан команди.

У свою чергу, Кравцов вважає:

Читайте такожЄвробаскет наших надій«Словенія – складний і незручний суперник. Ми з ними зустрічалися цілий рік – то в офіційних іграх, то в товариських – і вони завжди здобували перемогу над нами. Але у нас є хороша мотивація, ми розуміємо, що ставки високі і треба викластися на максимум. Ключем же до перемоги повинні стати розкутість і швидкий напад.

Що будемо робити з Гораном Драгічем? Намагатимемося мінімізувати його участь, змусимо звільнитися його від м'яча. Він свої очки набере в будь-якому випадку, нам же потрібно більше турбуватися про свою команду, а не про одного гравця суперників».

Як повідомляв УНІАН, збірна України обіграла команду Ізраїлю в заключному матчі групового етапу і вийшла в плей-офф, де в 1/8 фіналу зіграє проти команди Словенії.