Румун Мандаке оформив перший тріпл-дабл на Євробаскеті за 22 роки (відео)
Гравець зумів набрати більше 10 пунктів у трьох статистичних показниках.
Атакуючий захисник збірної Румунії Андрій Мандаке, набрав 14 очок, зробив 10 підборів і віддав 11 передач у матчі п'ятого туру групового етапу Євробаскету-2017 зі збірною Чорногорії, повідомляє Планета Баскетбол.
Гравець оформив другий в історії і перший за 22 роки тріпл-дабл у фінальній частині чемпіонату Європи серед чоловічих команд.
Єдиним, кому раніше вдавалося подібне, був форвард збірної Хорватії Тоні Кукоч, записав в актив 15 очок, 12 підбирань і 11 передач в поєдинку групового етапу зі збірною Фінляндії на Євробаскеті-1995.
Як повідомляв УНІАН, раніше збірна України вийшла в 1/8 фіналу Євробаскету, здобувши 2 перемоги при 3 поразках в груповому турнірі.
Повністю пари 1/8 фіналу виглядають так:
9 вересня
Словенія – Україна
Німеччина – Франція
Фінляндія – Італія
Литва – Греція
10 вересня
Іспанія – Туреччина
Сербія – Угорщина
Хорватія – Росія
Латвія – Чорногорія
Євробаскет-2017 проходить в Ізраїлі, Румунії, Фінляндії та Туреччини з 31 серпня по 17 вересня.