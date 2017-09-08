Румун Мандаке оформив перший тріпл-дабл на Євробаскеті за 22 роки (відео)

Атакуючий захисник збірної Румунії Андрій Мандаке, набрав 14 очок, зробив 10 підборів і віддав 11 передач у матчі п'ятого туру групового етапу Євробаскету-2017 зі збірною Чорногорії, повідомляє Планета Баскетбол.

Гравець оформив другий в історії і перший за 22 роки тріпл-дабл у фінальній частині чемпіонату Європи серед чоловічих команд.

Єдиним, кому раніше вдавалося подібне, був форвард збірної Хорватії Тоні Кукоч, записав в актив 15 очок, 12 підбирань і 11 передач в поєдинку групового етапу зі збірною Фінляндії на Євробаскеті-1995.

Як повідомляв УНІАН, раніше збірна України вийшла в 1/8 фіналу Євробаскету, здобувши 2 перемоги при 3 поразках в груповому турнірі.

Повністю пари 1/8 фіналу виглядають так:

9 вересня

Словенія – Україна

Німеччина – Франція

Фінляндія – Італія

Литва – Греція

10 вересня

Іспанія – Туреччина

Сербія – Угорщина

Хорватія – Росія

Латвія – Чорногорія

Євробаскет-2017 проходить в Ізраїлі, Румунії, Фінляндії та Туреччини з 31 серпня по 17 вересня.