Збірна України обіграла Ізраїль і вийшла в 1/8 фіналу Євробаскету

У Тель-Авіві завершився останній матч групового етапу чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловічих національних збірних, в якому команда України обіграла господарів турніру з Ізраїлю і вийшла в плей-офф змагань - 1/8 фіналу, повідомляє офіційний сайт Євробаскету.

Матч завершився з рахунком 88:64.

Українська команда впевнено провела цей матч, маючи перевагу по ходу всієї зустрічі. Вирішальний ривок був здійснений у другій чверті.

Якщо стартову 10-хвилинку українці виграли з мінімальною перевагою "+ 3" - 19:16, то потім здійснили ривок, пішовши на велику перерву вже з серйозним відривом - 27:12 46:28 за підсумками першої половини.

Читайте такожЄвробаскет наших надійПісля великої перерви українці продовжували нарощувати свою перевагу. Третя 10-хвилинка завершилася з рахунком 25:11 і загальний рахунок став 71:39 на користь українців. І лише у заключній 10-хвилинці наші хлопці дозволили супернику істотно скоротити відрив, програвши чверть з різницею у 8 балів - 17:25.

Таким чином, збірна України на груповому етапі нинішнього турніру обіграла команди Грузії та Ізраїлю, при трьох поразках, посівши 4-е місце в групі.

В 1/8 фіналу збірна України зіграє з командою Словенії. Матч відбудеться 9 вересня в Стамбулі, де пройде весь плей-офф Євробаскету-2017.

Як повідомляв УНІАН, Євробаскет-2017 проходить в Ізраїлі, Румунії, Фінляндії та Туреччини з 31 серпня по 17 вересня.