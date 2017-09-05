Збірна України прогнозовано поступилася Литві на Євробаскеті-2017

17:41, 05 вересня 2017
Баскетбол
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Підопічні Євгена Мурзіна поступилися супернику з різницею більше ніж 30 очок.

Збірна Литви крупно обіграла команду України / fiba.basketball

Збірна України з баскетболу провела четвертий поєдинок у рамках Євробаскету-2017. У Тель-Авіві "синьо-жовті" протистояли одному з лідерів світового баскетболу - Литві. Прибалтійці здобули крупну перемогу з рахунком 94:62 (27:10, 17:20, 28:17, 22:15), повідомляє офіційний сайт змагань.

Українці виявилися слабкішими за суперника у трьох ігрових відрізках і досягли локального успіху лише у другій чверті.

Таким чином, після чотирьох турів у збірної України 5 очок. Завтра підопічні Євгена Мурзіна проведуть заключну зустріч у групі проти господарів - збірної Ізраїлю.

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Теги: #Євробаскет-2017#збірна України на Євробаскеті-2017