Збірна України прогнозовано поступилася Литві на Євробаскеті-2017

Збірна України з баскетболу провела четвертий поєдинок у рамках Євробаскету-2017. У Тель-Авіві "синьо-жовті" протистояли одному з лідерів світового баскетболу - Литві. Прибалтійці здобули крупну перемогу з рахунком 94:62 (27:10, 17:20, 28:17, 22:15), повідомляє офіційний сайт змагань.

Українці виявилися слабкішими за суперника у трьох ігрових відрізках і досягли локального успіху лише у другій чверті.

Таким чином, після чотирьох турів у збірної України 5 очок. Завтра підопічні Євгена Мурзіна проведуть заключну зустріч у групі проти господарів - збірної Ізраїлю.