Збірна України програла на Євробаскеті другий матч поспіль

У Тель-Авіві (Ізраїль) завершився матч 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи з баскетболу, в якому національна команда України поступилася збірній Ізраїлю, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 66:78.

Наша команда жваво почала матч і зуміла, як і напередодні, у грі зі збірною Німеччини, виграти першу чверть з рахунком 19:16.

Сценарій гри різко змінився у другій 10-хвилинці, яку "Скуадра Адзурра" виграла з рахунком 14:27, оформивши сумарну 10-очкову перевагу перед великою перервою - 33:43.

Читайте такожЗбірна України програла стартовий матч Євробаскету НімеччиніПісля великої перерви італійці продовжували володіти ініціативою і нарощувати перевагу, вигравши третю 10-хвилинку з рахунком 15:16, а в заключній четвертої чверті гри італійці також виграли з мінімальною перевагою - 18:19.

Найрезультативнішим гравцем у складі збірної України став Артем Пустовий, на рахунку якого 21 очко.

Як повідомляв УНІАН, Євробаскет-2017 проходить в Ізраїлі, Румунії, Фінляндії та Туреччині з 31 серпня по 17 вересня.