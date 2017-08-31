Збірна України програла стартовий матч Євробаскету Німеччині

У Тель-Авіві (Ізраїль) завершився стартовий матч чемпіонату Європи з баскетболу, в якому збірна України поступилася команді Німеччини, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українці почали матч дуже вдало. Перша 10-хвилинка завершилася з рахунком 16:9 на користь нашої команди, а найбільш активним на майданчику був Олександр Мішула.

Читайте такожЄвробаскет наших надійСитуація стала стрімко мінятися у другій чверті. Тим не менш, ще за дві з половиною хвилини до кінця чверті рахунок був 32:31 на користь збірної Німеччини і, здавалося, боротьба була в розпалі. Але, чверть закінчилася з рахунком 30:17, а перша половина загалом - 39:33 на користь німецьких баскетболістів.

Після великої перерви збірна Німеччини продовжила нарощувати перевагу, вигравши третю чверть з рахунком 19:14 і довівши загальну перевагу до +11 - 58:47. У заключному періоді німці легко втримали свою перевагу, вигравши 10-хвилинку з мінімальною перевагою в 1 бал - 17:16.

Найрезультативнішим гравцем матчу у складі збірної України став Олександр Мішула, на рахунку якого 12 очок.

Таким чином, збірна України програла перший з п'яти матчів групового етапу змагань. Надалі команді належить зіграти зі збірними Італії (2 вересня), Грузії (3 вересня), Литви (5 вересня) та Ізраїлю (6 вересня).

Як повідомляв УНІАН, Євробаскет-2017 проходить у Туреччині, Фінляндії, Румунії та Ізраїлі з 31 серпня по 17 вересня.