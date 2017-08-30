На міжнародну федерацію баскетболу поскаржилися гравці-учасники Євробаскету-2017

Завтра в Ізраїлі та Фінляндії відбудуться перші матчі фінального турніру чемпіонату Європи з баскетболу (загалом турнір прийматимуть відразу чотири країни - Туреччина, Ізраїль, Румунія і Фінляндія).

Напередодні старту Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) отримала відкритий лист, в якому гравці скаржаться на якість офіційного м’яча змагань.

«Ми отримали останнім часом багато скарг від партнерів у командах та інших гравців на якість офіційного м’яча з текстурою поверхні «consistent touch» (послідовний дотик – Прим.). Вона створює багато проблем, які особливо відчутні в кінці матчів, коли м’яч стає вологим», - зазначено в листі.

Баскетболісти сподіваються, що в максимально стислий термін буде замінено офіційний м’яч на змаганнях ФІБА. Також вони сподіваються, що в подальшому чинні баскетболісти братимуть участь у виборі офіційних м’ячів. Для прикладу вони відзначають досвід НБА, де у недалекому минулому аналогічну проблему було вирішено за участі гравців.

Лист підписали капітани дев’яти збірних та чотири представники національних асоціацій, повідомляє офіційний сайт ФБУ.

Нагадаємо, чемпіонат Європи стартує 31 серпня. Збірна України зіграє на груповому етапі проти Ізраїлю (господар групи), Грузії, Литви, Німеччини та Італії. Напередодні наша команда вже прибула до Тель-Авіва, де провела перше тренування.

У стартовому поєдинку команда Євгена Мурзіна завтра зіграє проти Німеччини. Початок о 15:45.