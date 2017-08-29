Визначено склад збірної України на ЄвроБаскет-2017

Тренерський штаб національної чоловічої збірної України визначив 12 баскетболістів, які виступлять на фінальному турнірі чемпіонату Європи, що стартує 31 серпня, повідомляє Федерація баскетболу України.

У фінальну заявку на ЄвроБаскет-2017 потрапили:

Олександр Кольченко

Олександр Липовий

Денис Лукашов

Олександр Мішула

Руслан Отверченко

В’ячеслав Бобров

Ігор Зайцев

Володимир Конєв

Максим Корнієнко

В'ячеслав Кравцов

Артем Пустовий

Максим Пустозвонов

Нагадаємо, на груповому етапі команда Євгена Мурзіна зіграє проти Ізраїля, Грузії, Литви, Німеччини та Італії. Етап відбудеться в Тель-Авіві (Ізраїль). У стартовому поєдинку наші хлопці 31 серпня грають проти Німеччини.

Як повідомляв УНІАН, Євробаскет-2017 відбудеться з 31 серпня по 17 вересня у чотирьох країнах Європи - Турції, Фінляндіі, Румунії та Ізраїлю.

Фінальний етап змагань - плей-офф - відбудеться в Стамбулі.