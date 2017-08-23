Зірка НБА Кайрі Ірвінг став гравцем "Бостона", Айзея Томас перейшов у "Клівленд"

Розігруючий команди НБА "Клівленд Кавальєрс" Кайрі Ірвінг продовжить кар'єру в "Бостон Селтікс". Про це повідомляє офіційний твіттер "Бостона".

У зворотному напрямку - з "Бостона" в "Клівленд" - вирушать розігруючий Айзея Томас, форвард Джей Краудер, центровий Анте Жижич і пік першого раунду драфту-2018, який належить «Брукліну».

Читайте такожЗірка НБА Газоль підписав контракт з "Сан-Антоніо" на 48 мільйонів доларів«Кайрі Ірвінг є одним з найкращих атакуючих гравців в НБА. Він довів це на головній сцені у фінальних серіях останніх трьох сезонів. Він ставав чемпіоном НБА, перемагав на Олімпіаді, чотири рази запрошувався на Матч зірок. Незважаючи на всі його досягнення до цього моменту, ми вважаємо, що його кращі роки ще попереду», – зазначив президент «Селтікс» Денні Ейндж.

Кайрі Ірвінг не став користуватися трейд-кікером (підвищенням зарплати в разі обміну), який прописаний в його контракті.

Зазначимо, що перший поєдинок сезону-2017/18 між "Бостоном" і "Клівлендом" відбудеться 17 жовтня.