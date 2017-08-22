Суперник збірної України назвав склад на Євробаскет-2017

Оприлюднено остаточний список баскетболістів збірної Литви на чемпіонат Європи з баскетболу, де на груповому етапі ця команда буде одним з суперників збірної України, повідомляє Федерація баскетболу Литви.

До складу команди увійшли:

Захисники: Мантас Кальнієтіс, Лукас Лекавічюс, Мартінас Гечевічюс, Артурас Мілакніс, Маріус Грігоніс

Форварди: Донатас Мотеюнас, Міндаугас Кузмінскас, Йонас Мачюліс, Едгарас Улановас, Еймантас Бенджюс

Центрові: Йонас Валанчюнас, Артурас Гудайтіс

Як повідомляв УНІАН, Євробаскет-2017 розпочнеться 31 серпня. Груповий турнір змагань пройде в чьотирьох країнах.

У Тель-Авіві оскаржувати місця в четвірці кращих і вихід у наступне коло будуть команди Ізраїлю, Грузії, Італії, Німеччини, Литви та України.