У НБА гравцям можуть дозволити вживати марихуану в лікувальних цілях

НБА може дозволити гравцям використовувати марихуану в лікувальних цілях. Про це повідомив комісіонер ліги Адам Сільвер, повідомляє NBC Sports.

«Я цікавлюся використанням марихуани в лікувальних цілях. Особисто я вважаю, що ми повинні визначити можливість використання медичної марихуани так само, як і інших ліків. Нам потрібно обговорити це питання з асоціацією гравців. Однак це повинно стосуватися виключно лікувальних цілей. Добре, що в баскетболі не так багато болю, як в деяких інших видах спорту, тому ми не дуже потребуємо марихуани».

Як зазначає Xsport, минулого тижня гравця «Сакраменто» Зака Рендольфа заарештували за спробу продати велику кількість марихуани. Раніше екс-гравця НБА Себастьяна Телфейра затримали з двома мішками марихуани і арсеналом зброї.