Збірна України з баскетболу завершила турнір у Хорватії поразкою від господарів (відео)

Збірна України з баскетболу в рамках підготовки до Євробаскету-2017 провела товариський турнір у Хорватії, де в останньому матчі зустрічалася з господарями - хорватською збірною.

Українці непогано боролися з напіврезервним складом хорватської команди, але все ж поступилися, пропустивши ривок суперника на початку четвертої чверті, повідомляє Sportarena.

Наша команда показала досить змістовний баскетбол проти хорватів. Перемога в першій половині була досягнута за рахунок активності Конєва і Пустового, а також хорошого відсотку реалізації з поля. У третій чверті хорвати вирівняли гру, а на початку четвертої, включивши хороші захисні швидкості, створили собі необхідний запас.

Україна програла обидва матчі турніру - проти Словенії і Хорватії. Зараз підопічні Євгена Мурзіна повернуться в Україну, де продовжать підготовку до Євробаскету-2017. Наступна ігрова сесія української команди запланована на турнір в Стамбулі, через 10 днів.

Хорватія — Україна 79:74 (18:17, 16:22, 24:15, 21:20)