Жіноча збірна України розпочала підготовку до кваліфікації Євробаскету-2019

Жіноча збірна України розпочала перші тренувальні збори перед стартом відбору на Євробаскет-2019, повідомляє Федерація баскетболу України.

За 3 місяці до старту кваліфікаційного турніру новий головний тренер жіночої збірної України Кирило Большаков проводить перегляд гравців, які можуть узяти участь у наступних офіційних змаганнях.

Зараз у таборі національної команди є як гравці які брали участь у попередньому чемпіонаті Європи так і ті хто з різних причин не виступав останнім часом за національну команду: Віта Горобець, Ганна Ольховик, Таїсія Удоденко, Ольга Дубровіна, Дар’я Завидна, Вікторія Кондусь, Христина Карп, Юлія Мусієнко, Катерина Римаренко, Олена Самбурська.

Долучилася до тренувань збірної і Міріам Уро-Ніле, яка отримала травму наприкінці минулого сезону. Для неї тренування зі збірною фактично стали першими після операції і початку відновлення, тому вона працює у режимі обмеження фізичних навантажень. Значна група гравців збірної не змогла долучитися до тренувального табору у київському СК Меридіан через початок передсезонної підготовки у клубах. Зокрема Аліну Ягупову та Людмилу Науменко було викликано до розташування клубу перед самісіньким початком зборів.

Кирило Большаков підкреслює, що тренерський штаб буде стежити за значно більшою кількістю гравців у тому числі і Деандрою Мосс. Допомагатимуть Кирилу Большакову Валентин Берестнєв, Інна Кочубей та Єгор Большаков. Тренувальні збори триватимуть до 20 серпня, а свій перший матч відбору збірна України зіграє уже 11 листопада у Нідерландах. Це буде перший досвід роботи Кирила Большакова у якості головного тренера збірної команди, адже раніше він був більш відомим по роботі як із жіночими так і з чоловічими клубами в Україні, Італії та Росії.