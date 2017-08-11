Гравець клубу НБА відмовився від частини зарплати, щоб зберегти склад команди
Кевін Дюрант вчинив, як справжній патріот своєї команди.
Нападник "Голден Стейт" Кевін Дюрант висловив готовність поступитися частиною зарплати, щоб зберегти нинішній склад команди, повідомляє Isport з посиланням на The Athletic.
"Я розумний хлопець і хочу зберегти життя своїй команді. Подивіться на Андре Ігуодалу, Шона Лівінгстона і Стефа Каррі – кожен з них повинен заробляти стільки, скільки заслуговує. Їм недоплачували, і я розумів, що рано чи пізно вони захочуть отримати те, чого вони варті. Тому я відступив, з тим щоб гроші потрапили туди, куди й мають.
Я хотів зберегти команду і подумав, що це допоможе власникам перепідписати всіх хлопців. До того ж це мої гроші. Це моє рішення. І я можу робити все, що мені, чорт візьми, заманеться", – відзначив Дюрант.
У попередньому сезоні "Голден Стейт" став чемпіоном НБА, здолавши у фінальній серії Клівленд. Дюрант був названий MVP вирішальної серії сезону.