Гравець клубу НБА відмовився від частини зарплати, щоб зберегти склад команди

Нападник "Голден Стейт" Кевін Дюрант висловив готовність поступитися частиною зарплати, щоб зберегти нинішній склад команди, повідомляє Isport з посиланням на The Athletic.

"Я розумний хлопець і хочу зберегти життя своїй команді. Подивіться на Андре Ігуодалу, Шона Лівінгстона і Стефа Каррі – кожен з них повинен заробляти стільки, скільки заслуговує. Їм недоплачували, і я розумів, що рано чи пізно вони захочуть отримати те, чого вони варті. Тому я відступив, з тим щоб гроші потрапили туди, куди й мають.

Я хотів зберегти команду і подумав, що це допоможе власникам перепідписати всіх хлопців. До того ж це мої гроші. Це моє рішення. І я можу робити все, що мені, чорт візьми, заманеться", – відзначив Дюрант.

У попередньому сезоні "Голден Стейт" став чемпіоном НБА, здолавши у фінальній серії Клівленд. Дюрант був названий MVP вирішальної серії сезону.